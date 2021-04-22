Ege Denizi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hava Durumu 22.04.2021, 07:54
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 03.06'da ve 6,65 kilometre derinlik kaynaklı gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,56 kilometre olarak ölçüldü.
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