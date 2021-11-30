Eğitime 'lodos' engeli

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına sabah saatlerinde başladı. Bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi.

Eğitime ara verilen şehirlerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün izinli sayılacak.

İstanbul

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul'da 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.Kentte eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Sakarya

Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle Sakarya'da da yüz yüze eğitime ara verildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kentte etkili olan fırtınanın, sağanakla beraber yarın da sürmesinin beklendiğini belirtti.

Yalova

Yalova’da da şiddetli fırtına nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okullara ek olarak halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime ara verildi.

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ise hava şartları nedeniyle yarın üniversitelerinde ders yapılmayacağını aktardı.

Bursa

Bursa valisi Yakup Canbolat, sosyal meyda hesabından, olumsuz etkileri süren lodos sebebiyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Balıkesir

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte yaşanan fırtına nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

Balıkesir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada lodos ve yağışın sebep olabileceği olumsuzluklar göz önüne alınarak, üniversitenin tüm birimlerinde eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale

Çanakkale'de fırtınanın yer yer 100 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bu nedenle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim yapılamayacak. Dersler daha sonra telafi edilecek.

Tekirdağ

Tekirdağ da olumsuz hava koşullarına teslim oldu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, okullara ek olarak halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime ara verildi.

Sinop

Sinop Valiliği, fırtına nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Düzce

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği, vatandaşların, öğretmenlerin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitime bir gün ara verildiği aktarıldı.

Bartın

Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik ikaz düzeyi turuncu seviyeye yükseldi. Buna bağlı olarak hesaplanan fırtına hızının yükselmesi ve yağmurun neden olabileceği olumsuzluklara karşı Salı günü 1 gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."