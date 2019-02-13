Fırtına ada yaşayanlarını mahsur bıraktı

Ege denizinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara’nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

Fırtına dolayısıyla Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle Kabatepe ile Gökçeada arasında bugünkü tüm seferler iptal edilmişti.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

Kaynak: AA