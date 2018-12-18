Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı seferler durduruldu

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Kabatepe-Gökçeada hattında saat 12.00'de başlaması planlanan sefer iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Gökçeada-Kabatepe seferi de yapılamadı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.
Kaynak: AA