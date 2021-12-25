Hava sıcaklıkları artacak

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.