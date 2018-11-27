İDO'nun sabah seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferler iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.