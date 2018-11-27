İDO'nun sabah seferleri iptal

İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah seferler iptal edildi 

İDO'nun sabah seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferler iptal edildi. 
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

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