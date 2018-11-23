İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu

İDO ile BUDO bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 07:00-11:00 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 08.30 Mudanya-Büyükçekmece, 09.30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 09.30 Mudanya-Armutlu, 10.00 Armutlu-Eminönü/Sirkeci, 10.30 Büyükçekmece-Mudanya ve 11.00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri yapılamayacak.

Ayrıca yine BUDO'nun saat 07.00'deki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferi gerçekleştirilemedi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamada ise İstanbul Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 08:05
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