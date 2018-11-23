İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 07:00-11:00 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 08.30 Mudanya-Büyükçekmece, 09.30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 09.30 Mudanya-Armutlu, 10.00 Armutlu-Eminönü/Sirkeci, 10.30 Büyükçekmece-Mudanya ve 11.00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri yapılamayacak.

Ayrıca yine BUDO'nun saat 07.00'deki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferi gerçekleştirilemedi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamada ise İstanbul Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 08:05