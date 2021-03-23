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İki bölge için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı yaptı.

Hava Durumu 23.03.2021, 17:11
İki bölge için çığ uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yarın mevcut kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden, eğimli ve kalın kar örtüsü olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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#çığ
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