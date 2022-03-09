İstanbul'a kar yağışı bekleniyor! 20 santimetreyi bulacak

Meteoroloji uzmanları, bu geceden itibaren İstanbul'un kar esaretinde kalacağını belirtiyor. Bu gece başlayacak kar, tam 5 gün sürecek. İl genelinde 10-20 santimetre kar kalınlığı, kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde deniz etkili yoğun kar sağanakları nedeniyle 20 santimetre kar örtüsü oluşacağı belirtildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün yüksek kesimlerde perşembe gününden itibaren ise il genelinde yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğini, ve bu yağışların da hafta başına kadar devam edeceğini açıklamıştı.

'87 GİBİ OLMAZ'

İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir: "İstanbul'da özellikle perşembe ve cuma günü yoğun şekilde görülecek ve pazar gününe kadar devam edecek ve etkisi azalacak. Dondurucu bir soğuk yani kutup soğuğu görülecek. 1987'i kışı tamamen hayatımızı etkiledi ama bu kar yağışının o kadar olmasını beklemiyoruz. Belediyelerin valilik ve diğer kurumlarla birlikte bir an önce risk yönetimi oluşturması gerekiyor. Sürücüler de gerekli önlemleri alarak trafiğe çıkmalı. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa, bu kar sorunsuz atlatılacaktır."

BU GECE GELİYOR

İstanbul’da dün “Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı” gerçekleştirildi. AFAD Hasdal Yerleşkesi’ndeki toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Vali Yerlikaya Twitter’da yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Tedbirli ve dikkatli olalım” uyarısı yaptı.

20 SANTİMETRE KAR BEKLENİYOR

Kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

HAFTA BAŞINA KADAR DEVAM EDECEK

Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbul’daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Milliyet