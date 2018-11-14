İstanbul'a sağanak uyarısı

İstanbul ve Antalya çevrelerinde yarın sağanak etkili olacak. Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Karaman, Bolu, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı bekleniyor.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Antalya, Karaman, Eskişehir çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar, genellikle yağmur, İstanbul ve Antalya çevrelerinde sağanak, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Karaman, Bolu, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde olacak.

İstanbul için uyarı

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağmur ve sağanağın, kuvvetli olarak aralıklarla cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması ve yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 milimetre arasında değişkenlik göstermesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: AA