İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, gece saatlerinde başladı.
Hava Durumu 18.03.2022, 08:51
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Pendik, Avrupa Yakası'nda ise Zeytinburnu, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı evlerin çatılarında, yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
Kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.
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hafif kar duşu
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