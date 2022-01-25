banner39

banner35

İstanbul'da otobüslerin otogarlardan çıkış süresi uzatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış saatinin 13.00’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Hava Durumu 25.01.2022, 07:18
İstanbul'da otobüslerin otogarlardan çıkış süresi uzatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış saatinin 13.00’e kadar uzatıldığını duyurdu. 

Yerlikaya, "Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" dedi. 

banner53
#İstanbul
Yorumlar (0)
-1
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?