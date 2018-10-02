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İstanbul'da yağışlar ne zamana kadar sürecek?

Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde sağanak beklentisinin hakim olduğu belirtiliyor

İstanbul'da yağışlar ne zamana kadar sürecek?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bugün İstanbul’da hava sıcaklıklarını 23 derece olması bekleniyor. 

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde sabah saatlerinde sağanak yağışın olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinin ardından parçalı ve çok bulutlu olabileceği bildiriliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 17:21
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