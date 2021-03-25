İstanbul'da yüksek kesimlere kar yağıyor

Anadolu Yakası'nda Aydos Tepesi ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ana yollarda oluşabilecek aksiliklere karşı önlem aldı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Yakası'nda dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de yüksek kesimlerde devam ediyor. Yağış, sahil kesiminde karla karışık yağmur şeklinde etkili oluyor. Yağış nedeniyle TEM Otoyolu, D-100 Karayolu, sahil yolu ve ana caddelerde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler ve Bakırköy bölgelerinde sabah saatlerinde kısa süreli yağan kar, yerini yağmura bıraktı. D-100 Karayolu'nda trafik, Şirinevler ve İncirli mevkisinde Edirne istikametinde, zaman zaman durma noktasına geldi.

Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere mevkisinde trafiğin hem Avcılar hem de Büyükçekmece istikametinde açık, yan yollarda yoğun şekilde ilerlediği görüldü.

Metrobüs ve otobüs durakları ile toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar kalabalık nedeniyle metrobüslere binmekte zorlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.