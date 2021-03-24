İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji hava durumu raporunda iki kent için uyarıda bulunmuştu. Ankara'da akşam, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji bugün İstanbul'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar beklendiğini duyurdu. Ankara'da ise kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam edecek.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60'A YAKLAŞTI

Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 07.45 itibariyle yüzde 60'a yaklaştı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KAR YAĞIŞI

İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.

BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTU

Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

ANKARA'DA YOĞUN KAR

Başkent'te iki gündür etkili olan yağışlı hava akşam saatlerine şiddetini arttırdı. Aralıklarla yağan yağmurun ardından kent genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaz örtüyle kaplayan yoğun kar, yollardaki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İlkbahar mevsiminin habercisi cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle, Ankara'da ağaçlar çiçek açarken, mart ayının sonunda lapa lapa kar yağışı şaşkınlık yarattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre; kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Akdeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusunda kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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