İstanbul’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için 12.20-14.00 saatleri arası için yaptığı sağanak uyarısının ardından Anadolu Yakası'nı dolu vurdu! İstanbul'da hava bir anda karardı ve birçok ilde yağış devam ediyor

İstanbul’da dolu yağışı etkili oluyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle boğaz çevresi ve Kadıköy’de dolu yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kadıköy’de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.



Vatandaşlar, aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına hazırlıksız yakalandı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji’nin internet sitesinden 2 önemli uyarı yapıldı. Yapılan uyarılar şöyle;

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğle saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.