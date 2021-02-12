İstanbullular dikkat! Valilik uyardı

Türkiye hafta sonu soğuk ve karlı havanın etkisine giriyor. İstanbul’da günlerdir 20 dereceyi aşan hava sıcaklığının karla birlikte 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Uzmanlar kar kalınlığının bir metreyi bulduğu 1987 kışındaki gibi bir yağış uyarısı yapıyor.

AKOM (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi) açıklama yaparak hafta sonu beklenen yağışlara karşı uyardı, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul Valiliği de resmi sitesinden bir açıklama yaptı ve İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı aksatmaması için uygulanacak önlemlere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Açıklamada yapılan bazı uyarılar şöyle:

- Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları

- Elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hususunda tedbirli ve dikkatli olmaları

- Soğuk ve yağışlı hava şartları nedeniyle, yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da olduğu düşünülerek, kapı önlerine mama ve su bırakılması

- Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi; yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması

"İlimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre ‘14 Şubat 2021 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması beklendiği, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği’ bildirilmiştir.

Quote Message: Sıcaklıkların 15 Şubat 2021 Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak 3 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Olumsuz hava şartlarının ilimizi terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşlar, 24 saat esasına göre görev yapacaklardır.

Sıcaklıkların 15 Şubat 2021 Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak 3 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Olumsuz hava şartlarının ilimizi terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşlar, 24 saat esasına göre görev yapacaklardır."

Kaynak: BBC Türkçe

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 16:20