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İstanbullular sağanak ve doluya hazırlıksız yakalandı

İstanbul Anadolu Yakası'nda özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe'de, öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

İstanbullular sağanak ve doluya hazırlıksız yakalandı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

İstanbul Anadolu yakasında, Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu bildirildi.

Anadolu Yakası'nda özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe'de, öğle saatlerinde sağanak yağış başladı. Kısa sürede doluya çeviren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, bina girişlerindeki kuytulara sığındı.

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle D-100 Karayolu Bostancı ve Küçükyalı mevkilerinde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yağış, yaklaşık yarım saat sürdü.

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