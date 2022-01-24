İzmir'de mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
İzmir Kemalpaşa'da kar yağışı nedeniyle dağlık alanda mahsur kalan 20 kişi, belediye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Hava Durumu 24.01.2022, 07:38 24.01.2022, 07:58
Kemalpaşa'da dağlık alanda bulunan 20 kişi, Yenikurudere Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yolun kar yağışı sebebiyle kapanması sonucunda mahsur kaldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların kurtarılması için çalışma başlattı.
Mahsur kalan 7 araçtaki 20 kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda kurtarıldı. Ulaşıma kapanan yol açıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde tuzlama çalışmaları sürüyor.
-3
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