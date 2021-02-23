Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 cm'yi gördü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 190, Hakkari'de 136, Palandöken'de 122, Yedi Kuyular'da 110, Erciyes'te 95, Uludağ'da 90, Sarıkamış'ta 80, Nemrut Dağı'nda 79, Davraz'da 72, Kartepe'de 71, Çambaşı'nda 70, Murat Dağı'nda 68, Ovacık'ta 65, Haserek'te 60, Ilgaz'da 58, Yıldızdağı'nda 56, Konaklı'da 45, Ergan'da 40, Ladik'te 36, Yıldıztepe'de 35, Yalnızçam'da 27, Hazarbaba'da 25, Denizli'de 23, Kop'ta 22, Mersivan'da 21, Zigana'da 17, Elmadağ'da 14 ve Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.

AA