Kırbaç kasırgası Ege'de toplanmaya başladı

Kırbaç kasırgası (Akdeniz'deki ismiyle tropikal medicane) İyon Denizi üzerinde toplanmaya başlıyor. Mevsim normallerinin epey üzerinde olan deniz suyu sıcaklıklarıyla iyice güçlenecek. Muhtemel rota Ege gözüküyor.

Büyük tehlike içeren kırbaç kasırgası; kuvvetli rüzgarları, aşırı yağmurları ve Ege ile Akdeniz’de beklenen dalga yüksekliği ile Cumartesi Yunanistan’ın güney kıyılarında; Pazar ve Pazartesi ise Türkiye’nin Ege kıyılarında büyük risk taşımaktadır.

Tahmin modellerine göre, Ege Denizi üzerinde hafta sonu kasırga oluşacak. 28 Eylül Cuma sürekli rüzgarlarla birlikte güçlenecek olan kırbaç kasırgası 29 Eylül Cumartesi İyon Denizi'nden yurdumuza doğru hareket edecek.

Kırbaç kasırgasının rotası tam belli olmamakla birlikte tahmin modellerinde ağırlıklı Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi gözükmektedir. Ancak bazı tahmin modelleri kırbaç kasırgasının etkilerini Türkiye için daha da kuvvetlendirerek Mora yarımadası ile Girit adası arasındaki bölgeden gireceğini, bu şekilde Yunanistan’da kara ile temas etmeden doğrudan Türkiye sahillerine 2. kategoride bir kasırga olarak gelebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Hava Forum