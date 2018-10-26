Mardin'de heyelan Siirt'te 8 köy yolu kapandı

Siirt'te sağanak nedeniyle Bitlis Deresi'nin taşması sonucu 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Siirt'te dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Aşırı yağış sonucu Siirt-Baykan karayolu üzerindeki Bitlis Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan Dört Ulular ve Obalı Köprüsü'nün de sular altında kalması sonucu Adakale, Obalı, Ulaştı, Dumanlı, İkizler, Ünlüce, Toptepe ve Topraklı köyünün yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, köy yollarını ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Mardin'de heyelan

Etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Mardin'de birçok ev ve iş yerini su bastı, bazı mahallelerde heyelan oluştu.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış Eryeri, Kotek ve Savurkapı Mahallelerinde heyelana neden oldu.

Eryeri Mahallesi'nde, derenin taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı, yollar zarar gördü.

Mahallenin kırsalında, sağanakla etkili olan fırtına yüzünden elektrik direkleri devrildi. Sağanak nedeniyle İl Halk Kütüphanesi'nin çevresinde bulunan istinat duvarı da yıkıldı.

Belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütülürken itfaiye ekiplerince de ev ve iş yerlerinde biriken sular tahliye ediliyor.

Su basan ahırlardaki hayvanlar da vatandaşlarca kurtarıldı.

Eryeri Mahallesi muhtarı Şehmus Derin, sağanak nedeniyle mahallede büyük hasar oluştuğunu belirterek, henüz bununla ilgili yapılmadığını söyledi.

Can kaybı ve yaralanma meydana gelmemesinin sevindirici olduğunu ifade eden Derin, "Allah bizi korudu, cana gelmedi, mala geldi. Eryeri Mahallesi büyük bir felaket yaşadı ama kurtulduk çok şükür." dedi.

Öte yandan Derik ilçesi kırsalında Suriye uyruklu bir kişinin hayvan otlattığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA