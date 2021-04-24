Marmara Bölgesi'nde bugün hava nasıl olacak?
Nisan yağmurları yurdun her tarafında etkisini gösteriyor. Bugün Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor.
Hava Durumu 24.04.2021, 09:33
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Çok bulutlu hava öngörülen bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklenmesi nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Kaynak: AA
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