Marmara Bölgesi'nde sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı dikkatli olunması istendi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA'nın haberine göre, yağışın bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Sakarya çevresinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.