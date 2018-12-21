Marmara'da hava durumu

Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artacak.

Havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülen bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile Trakya'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden rüzgarın orta kuvvette eseceği bölgenin Trakya bölümünde buzlanma ve don olayı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 09:51