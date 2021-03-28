Marmara'da havalar ısınacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Gece, İstanbul çevrelerinde yer yer çok bulutlu hava ve hafif sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

AA