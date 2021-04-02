banner39

Marmara'da sıcaklıklar artıyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu 02.04.2021, 09:34
Marmara'da sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak tahmin edilen bölgede, yer yer sis ve pus tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması ve rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AA

banner53
#Marmara #sıcaklık
Yorumlar (0)
14
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak