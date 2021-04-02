Marmara'da sıcaklıklar artıyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Hava Durumu 02.04.2021, 09:34
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak tahmin edilen bölgede, yer yer sis ve pus tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması ve rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
AA
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hafif yağmur
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