Marmara genelinde hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor.

Parçalı yer yer çok bulutlu bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede bugün hava sıcaklıklarının 20 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerinde ise düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor.

Toz nedeniyle bazı bölgelerde çamur şeklinde yağmura karşı Meteoroloji halkı uyarıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

