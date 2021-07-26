Marmara ısınacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Bu çerçevede yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor.

Öte yandan hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulunuldu.

AA