Marmara ve Kuzey Ege için bir uyarı da AFAD'dan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde yarın yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

TURUNCU UYARI!

Marmara ve Kuzey Ege için turuncu uyarı yapıldı ve saat de verildi. Yarın 08.00 itibarıyla Trakya, İstanbul, balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor. Yağışın cuma günü saat 03.00’e kadar süreceği tahmin ediliyor.

DOLU BEKLENİYOR

Yine yarın sabah 09.00 itibarıyla Kütahya ve Manisa çevreleriyle İzmir’in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağnak ve dolu yağışı beklendiği duyuruldu.

DİKKAT: HORTUM OLUŞABİLİR!

Meteorolojiden yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması tavsiye edildi.

BİR UYARI DA AFAD’TAN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da iki bölgede yaşayan vatandaşları sel ve su baskınları konusunda uyardı.