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Meteoroloji 3 ili uyardı: 'Çok kuvvetli' yağış bekleniyor

Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak, metrekareye 21-75 kilogram arasında yağış düşecek.

Hava Durumu 15.09.2021, 12:50
Meteoroloji 3 ili uyardı: 'Çok kuvvetli' yağış bekleniyor

Orta Karadeniz'deki sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta Karadeniz'deki sağanak ve gök gürültülü sağanak bu gece saatlerinden itibaren bazı illerde etkisini artıracak.

Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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#çok kuvvetli yağış #meteoroloji
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