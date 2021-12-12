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Meteoroloji 4 ili uyardı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'ye yönelik buzlanma, don ve sis uyarısında bulunuldu.

Hava Durumu 12.12.2021, 09:50
Meteoroloji 4 ili uyardı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Yer yer sis, buzlanma ve don hadiselerinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, doğu ve güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise saatte 2 ila 4 kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 12, Van'da 10, Bitlis'te 9 ve Muş'ta 7 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don ve sis ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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#buzlanma #Don #Uyarı
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hafif yağmur
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