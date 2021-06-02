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Meteoroloji 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

Meteorolojiden, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı geldi.

Hava Durumu 02.06.2021, 11:20
Meteoroloji 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

Samsun, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

AA

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#kuvvetli sağanak
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