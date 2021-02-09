Meteoroloji 7 kenti uyardı! Fırtına geliyor

Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı tahmine göre, 7 ilde bugünden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli, zaman zaman hamleli fırtına etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

AA