Meteoroloji açıkladı: Tüm Türkiye güneşli

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde bunaltıcı bir havanın etkili olması bekleniyor