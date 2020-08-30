Meteoroloji açıkladı: Tüm Türkiye güneşli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Habertürk