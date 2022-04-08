Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te 12-14 Nisan tarihlerinde beklenen zirai don nedeniyle çiftçileri uyardı.

Bu sebeple hafif olmak üzere zirai don ve kırağı hadiselerinin oluşabileceği uyarısı yapıldı.

İlkbahar geç donlarının çiçeklenme gözlemlenen meyve ağaçları ile sebze fidelerinde zarara neden olabileceğinden, tarımla uğraşan çiftçilere gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulunuldu.