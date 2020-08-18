Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Habertürk