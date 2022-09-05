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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Hava Durumu 05.09.2022, 12:26
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

#kuvvetli yağış
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