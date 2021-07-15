Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Erzurum, Ağrı ve Muş çevreleri ile Van'ın doğusu, Kars'ın ve Iğdır'ın güneyinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Hava Durumu 15.07.2021, 12:34
Doğu Anadolu'nun doğusunda bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın Erzurum, Ağrı, Muş çevreleri ile Van'ın doğusu, Kars'ın ve Iğdır'ın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AA
29
az bulutlu
Günün Anketi Tümü