Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusunda bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın Erzurum, Ağrı, Muş çevreleri ile Van'ın doğusu, Kars'ın ve Iğdır'ın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA