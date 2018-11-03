Meteoroloji'den Güneydoğu'ya yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Pazar, Pazartesi ve Salı günlerinde yurdun güneydoğu kesiminden girecek olan yağış yüklü bulutlar için bölgeye uyarıda bulundu

Kaynak: Ajanslar