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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji'nin hava tahmin raporunda saat aralığı verilerek, bugün İstanbul'a yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin sayfasında yayınlanan hava tahmin raporunda, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİ İSTANBUL SAAT VERDİ

Hava tahmin raporuna göre bugün saat 12.00-18.00 arasında il genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etmişti. Sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde trafik adeta kilitlenmiş metro seferlerinde aksamalar meydana gelmişti. Dün ise sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili olmuştu.

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