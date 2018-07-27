Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin sayfasında yayınlanan hava tahmin raporunda, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
METEOROLOJİ İSTANBUL SAAT VERDİ
Hava tahmin raporuna göre bugün saat 12.00-18.00 arasında il genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etmişti. Sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde trafik adeta kilitlenmiş metro seferlerinde aksamalar meydana gelmişti. Dün ise sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili olmuştu.