Meteoroloji'den İstanbul tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İstanbul'da bugün havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 22 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yurtta ise hava sıcaklığının güney kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği ön görülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net