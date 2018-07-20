Meteoroloji'den İstanbul ve 3 ile kritik uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji, İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların saat 18.00'e kadar süreceği tahmininde bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji ayrıca Samsun, Ordu ve Giresun'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, "Yağışların; bugün (Cuma) Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 09:32