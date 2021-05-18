banner39

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Hava Durumu 18.05.2021, 17:44
Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, yer yer de kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğine dikkat çekilen açıklamada, başta denizci ve balıkçılar olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

AA

banner53
#kuvvetli fırtına
Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?