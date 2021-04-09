Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra, Güney Ege'de Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar'da, Batı Akdeniz'de Antalya, Mersin'in batısı, Isparta ve Burdur'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) tahmin bekleniyor.

Gece saatlerinden sonra batısından başlayarak İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-75 kilometre/saat) öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA