Meteoroloji'den Marmaralılara uyarı

Meteoroloji Marmaralıları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji'den Marmaralılara uyarı

Marmara Bölgesi'nde sağanağın öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik meydana gelmeyecek. 

Bölge genelinde aralıklarla sağanağın etkili olacağı öngörülüyor. Yağışın öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 

Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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