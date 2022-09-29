Meteoroloji'den uyarı: Sel tehlikesine dikkat
Balıkesir'in batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, beklenen şiddetli yağışların açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Hava Durumu 29.09.2022, 07:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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