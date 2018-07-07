Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar artıyor

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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu olacak.

Trakya'nın kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği öngörülen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.

Bugün İstanbul'da sıcaklığın en yüksek 32 dereceyi göreceğini öngören Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günler için de İstanbul için tahminleri ise şöyle:

Pazar: Parçalı bulutlu 31 derece,

Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı 30 derece,

Salı: Gökgürültülü sağanak yağışlı 30 derece,

Çarşamba: Parçalı bulutlu 31 derece.