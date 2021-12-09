Meteoroloji'den yurt geneli için sağanak uyarısı

9 Aralık 2021 Perşembe hava durumu tahminleri son dakika değerlendirmeler ile takip ediliyor. Hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde etkisini gösteren soğuk havaların ardından Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kar yağışı kendisini gösterdi. Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerine etkili olan kar kenti beyaza bürürken sürücüler de zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının düştüğü Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda Meteoroloji yetkilileri kar yağışının perşembe günü de devam edeceğini bildirdi. Marmara'da ise sağanak yağış etkili olacak.

KAR NERELERE YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.