Meteoroloji'den Zorbas uyarısı

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 12 derece olduğu ve hafif sağanak başladığı öğrenildi.

Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın etkisiyle, akşam saatlerinden itibaren Edirne merkezde sağanağın yerini aşırı yağışa bırakması beklenirken, Enez, İpsala, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde ise fırtınayla birlikte şiddetli yağış beklentisi var.

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde yaşanabilecek sıkıntılara müdahale konusunda hazır olduklarını belirtti.

Edirne AFAD Müdürü Kemal Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen meteorolojik uyarıların tüm birimlere, belediye ve kaymakamlıklara ilettiklerini ve gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Meteorolojiden gelen tahminlere göre fırtınanın şiddetinde bir miktar azalma beklendiğini ifade eden Şen, "Biz her ihtimale karşı önlemlerimiz aldık. Dün de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı bilgilendirmek için belediyelerden anons yapıldı. Meteorolojiden bir miktar fırtınanın gücünün azaldığı bilgisi geldi. Şiddetli rüzgarla birlikte bölgeye yağış bırakması muhtemel." sözlerini kullandı.

Fırtınanın Türkiye'de çok etkili olmayacağı ancak yoğun yağış bırakacağı kaydediliyor.

YUNANİSTAN'DA KAYIPLAR VAR

Yunanistan’ı saran dünkü felaketten yaralarını sarmaya çalışan bölgeler arasında Korintia, Argolida ve Kuzey Eğriboz öncelikli olarak bulunuyor.

Özellikle Eğriboz’un Mandudi kenti çamur ve suların altında gömüldüğü açıklandı.

Bölgede üç kişinin resmen kayıp olduğu duyuruldu. 60-65 yaşlarında bir çift ve genç bir erkek şimdiye kadar bulunamadı. Çifti son olarak arabasında görenler Metohibölgesine doğru yönlendiklerini söylediler. O andan sonra izleri kaybedildi. Aynı bölgede arabasındayken su akıntısına kapılan genç erkeğin hala bulunamadığı, arabada beraber olduğu kadının bir ağacın üstünde, arabasının da kilometrelerce uzakta bir derede bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 17:54